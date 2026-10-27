Désireux de revenir sur les évènements de ces derniers jours concernant l’annonce de sa retraite et sa séparation avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils a tenu à mettre les choses au clair lors d’un live de plus de 2h sur sa chaîne Twitch.
Et le Français a une nouvelle fois pris la défense de celle qui a partagé sa vie pendant huit ans et qui est la mère de sa petite fille.
« J’ai un dernier mot à ajouter sur Elina. Ça a été compliqué, ça s’est emballé. Elina est fabuleuse, les gens ne s’en rendent pas compte. Elina a choisi d’arrêter notre relation, c’est très dur pour moi mais je respecte sa décision. Beaucoup de personnes n’ont pas compris, mais Elina n’a rien fait de méchant, elle a ses propres sentiments, ses propres démons. On est toujours très proches, on a une petite fille, on a énormément de respect l’un pour l’autre, on parle beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans notre intimité, mais on a essayé plein de choses, elle se sentait moins bien, et encore une fois je respecte sa décision. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 16:16