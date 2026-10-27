Désireux de revenir sur les évène­ments de ces derniers jours concer­nant l’an­nonce de sa retraite et sa sépa­ra­tion avec sa femme, Elina Svitolina, Gaël Monfils a tenu à mettre les choses au clair lors d’un live de plus de 2h sur sa chaîne Twitch.

Et le Français a une nouvelle fois pris la défense de celle qui a partagé sa vie pendant huit ans et qui est la mère de sa petite fille.

« J’ai un dernier mot à ajouter sur Elina. Ça a été compliqué, ça s’est emballé. Elina est fabu­leuse, les gens ne s’en rendent pas compte. Elina a choisi d’ar­rêter notre rela­tion, c’est très dur pour moi mais je respecte sa déci­sion. Beaucoup de personnes n’ont pas compris, mais Elina n’a rien fait de méchant, elle a ses propres senti­ments, ses propres démons. On est toujours très proches, on a une petite fille, on a énor­mé­ment de respect l’un pour l’autre, on parle beau­coup. Je ne veux pas rentrer dans notre inti­mité, mais on a essayé plein de choses, elle se sentait moins bien, et encore une fois je respecte sa décision. »