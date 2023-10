Toujours en réédu­ca­tion suite à sa bles­sure au pied droit contractée lors de l’US Open, Elina Svitolina en profite pour passer du temps avec sa fille, Skaï, qui vient de fêter son tout premier anniversaire.

Et après Gaël Monfils, c’est donc au tour de l’Ukrainienne de publier un message très émou­vant sur son compte Instagram.

« Joyeux 1er anni­ver­saire à la plus adorable des petites filles. Que ta journée soit remplie de rires, de joie et de gâteaux. Tu apportes telle­ment de bonheur à nos vies, et nous sommes recon­nais­sants pour chaque moment avec toi. À toute une vie d’amour, de bonheur et d’aven­tures infi­nies. Nous t’ai­mons plus que les mots peuvent exprimer. Joyeux anni­ver­saire notre précieux ange. »