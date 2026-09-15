Accueil ATP - WTA

Le montant des amendes à l’US Open dévoilé, les Français passent à la caisse

Par
Thomas S
-
35

Comme à chaque fin de tournoi du Grand Chelem, l’or­ga­ni­sa­tion dévoile le montant total des amendes infli­gées aux joueurs. 

Pour cette édition 2026 de l’US Open, pas moins de 112 500 dollars d’amendes ont été distri­buées, dont 30 000 aux joueurs français.

Et sans grande surprise, c’est Corentin Moutet qui récolte de la note plus salée avec 15 000 dollars. Viennent ensuite Terence Atmane, Arthur Fils et Arthur Gea. 

Il y a au moins un domaine dans lequel les Tricolores sont injouables…

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥