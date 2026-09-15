Comme à chaque fin de tournoi du Grand Chelem, l’or­ga­ni­sa­tion dévoile le montant total des amendes infli­gées aux joueurs.

Pour cette édition 2026 de l’US Open, pas moins de 112 500 dollars d’amendes ont été distri­buées, dont 30 000 aux joueurs français.

Et sans grande surprise, c’est Corentin Moutet qui récolte de la note plus salée avec 15 000 dollars. Viennent ensuite Terence Atmane, Arthur Fils et Arthur Gea.

Il y a au moins un domaine dans lequel les Tricolores sont injouables…