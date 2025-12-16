Alors que la Fédération fran­çaise de tennis et Tennis Australia possèdent un accord concer­nant les invi­ta­tions dans le tableau prin­cipal de chaque Grand Chelem, Sarah Rakotomanga et Kyrian Jacquet ont été sélec­tionnés par la FFT.

La Fédération Française de Tennis a décidé d’at­tri­buer les invi­ta­tions (wild‐card) pour l’Open d’Australie 2026 à Sarah Rakotomanga et à Kyrian Jacquet 🇦🇺 pic.twitter.com/xt9BCQXrac — FFT (@FFTennis) December 16, 2025

Passée de la 349e place mondiale à la 119e en une saison et lauréate de son premier titre WTA, à Sao Paulo, c’est une récom­pense ample­ment méritée pour la native de Madagascar.

Vainqueur de trois Challengers en 2025 et actuel 138e mondial, Kyrian Jacquet, comme sa compa­triote, dispu­tera pour la première fois de sa carrière le tableau final à Melbourne.

