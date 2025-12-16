Alors que la Fédération française de tennis et Tennis Australia possèdent un accord concernant les invitations dans le tableau principal de chaque Grand Chelem, Sarah Rakotomanga et Kyrian Jacquet ont été sélectionnés par la FFT.
La Fédération Française de Tennis a décidé d’attribuer les invitations (wild‐card) pour l’Open d’Australie 2026 à Sarah Rakotomanga et à Kyrian Jacquet 🇦🇺 pic.twitter.com/xt9BCQXrac— FFT (@FFTennis) December 16, 2025
Passée de la 349e place mondiale à la 119e en une saison et lauréate de son premier titre WTA, à Sao Paulo, c’est une récompense amplement méritée pour la native de Madagascar.
Vainqueur de trois Challengers en 2025 et actuel 138e mondial, Kyrian Jacquet, comme sa compatriote, disputera pour la première fois de sa carrière le tableau final à Melbourne.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 16:16