L’information n’est pas passée inaperçue auprès des fans.

Alors que Carlos Alcaraz et Emma Raducanu seront asso­ciés en double à l’US Open à l’oc­ca­sion d’une nouvelle formule du double mixte, où de nombreuses stars des circuits mascu­lins et fémi­nins parta­ge­ront le court, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem new‐yorkais a eu la bonne idée de réunir l’Espagnol et la Britannique pour un bref échange autour de leur manière d’aborder le tirage au sort, ou toss.

Et ils ne sont visi­ble­ment pas d’accord.

🪙 .@carlosalcaraz and @EmmaRaducanu are still working to get on the same page ahead of the US Open Mixed Doubles Championship 😅 pic.twitter.com/NKlWjzXrOO