Nick Kyrgios n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion d’ar­rêter de piquer Jannik Sinner et Iga Swiatek, testés posi­tifs en 2024 à des tests anti­do­pages après avoir été conta­minés de manière « involontaire ».

Invité du dernier épisode du podcast Nothing Major, le fina­liste de Wimbledon 2022 a exprimé son agace­ment en criti­quant la commu­ni­ca­tion des deux joueurs.

« Je n’ai échoué à aucun contrôle anti­do­page. Quand tu te fais prendre, tu ne peux pas te comporter en victime », a lâché l’Australien, qui fera son grand retour sur le circuit en janvier en Australie.

