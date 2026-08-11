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Le parte­naire impro­bable de Venus Williams pour l’US Open : « Je ne lui ai jamais parlé, je ne sais pas comment ça va se passer »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Bublik et Venus Williams forme­ront une paire pour le moins impro­bable lors du tournoi de double mixte de l’US Open.

Lors d’une inter­view accordée à Championnat, le 11e joueur mondial a raconté comment cette asso­cia­tion pour le moins inat­tendue avait vu le jour.

« Je ne lui ai jamais parlé. Je l’ai vue peut‐être deux fois dans ma vie. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mon agent est venu me voir à Wimbledon et m’a dit que l’agent de Williams lui avait écrit pour savoir si nous allions jouer en double mixte. J’ai répondu : ‘Oui, pour­quoi pas ?’ Il a dit : ‘Eh bien, c’est ce que je pensais, jouons !’ Je crois qu’elle l’a appris en même temps que moi. »

Publié le mardi 11 août 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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