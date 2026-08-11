Alexander Bublik et Venus Williams formeront une paire pour le moins improbable lors du tournoi de double mixte de l’US Open.
Lors d’une interview accordée à Championnat, le 11e joueur mondial a raconté comment cette association pour le moins inattendue avait vu le jour.
« Je ne lui ai jamais parlé. Je l’ai vue peut‐être deux fois dans ma vie. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mon agent est venu me voir à Wimbledon et m’a dit que l’agent de Williams lui avait écrit pour savoir si nous allions jouer en double mixte. J’ai répondu : ‘Oui, pourquoi pas ?’ Il a dit : ‘Eh bien, c’est ce que je pensais, jouons !’ Je crois qu’elle l’a appris en même temps que moi. »
Publié le mardi 11 août 2026 à 14:29