Alors que Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame (ou Temple de la Renommée) du tennis en 2026, plusieurs légendes du jeu ont tenu à lui rendre hommage, dans des propos rapportés par Tennis Channel.
Et après les jolis mots de sa compatriote, Martina Hingis, et le vibrant hommage de Boris Becker, c’est cette fois au tour de Billie Jean King de mettre des mots sur la carrière exceptionnelle du maestro suisse.
« Tu as tellement compté pour beaucoup d’entre nous. Tu as fait preuve d’un tel courage, d’une telle concentration, d’une telle intensité. Je voyais à quel point cela comptait pour toi, et te regarder jouer révélait toutes les facettes de ta personnalité. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 14:41