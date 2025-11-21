Alors que Roger Federer sera intro­nisé au Hall of Fame (ou Temple de la Renommée) du tennis en 2026, plusieurs légendes du jeu ont tenu à lui rendre hommage, dans des propos rapportés par Tennis Channel.

Et après les jolis mots de sa compa­triote, Martina Hingis, et le vibrant hommage de Boris Becker, c’est cette fois au tour de Billie Jean King de mettre des mots sur la carrière excep­tion­nelle du maestro suisse.

« Tu as telle­ment compté pour beau­coup d’entre nous. Tu as fait preuve d’un tel courage, d’une telle concen­tra­tion, d’une telle inten­sité. Je voyais à quel point cela comp­tait pour toi, et te regarder jouer révé­lait toutes les facettes de ta personnalité. »