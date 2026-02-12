AccueilATP - WTALe tennis aux Jeux Olympiques d'hiver, l'avis tranché d'Andy Roddick
Le tennis aux Jeux Olympiques d’hiver, l’avis tranché d’Andy Roddick

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors que les Jeux Olympiques se déroulent actuel­le­ment en Italie, un débat inat­tendu a fait surface. 

Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos ont été relayés par Tennis World USA, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a ainsi réagi à l’idée, parfois évoquée, de voir le tennis en salle inté­grer un jour les JO d’hiver.

Une hypo­thèse que l’Américain balaie d’un revers de main.

« Non ! Je vais simpli­fier les choses, mais il y a proba­ble­ment plus de nuances que cela. Si vous portez un short, ce n’est pas un sport d’hiver ! Si je peux voir vos rotules, cela appar­tient aux Jeux d’été. »

Pour Roddick, le tennis n’a pas voca­tion à figurer au programme des Jeux d’hiver et il est diffi­cile de ne pas être d’ac­cord avec lui. 

Publié le jeudi 12 février 2026 à 12:58

