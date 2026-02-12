Alors que les Jeux Olympiques se déroulent actuel­le­ment en Italie, un débat inat­tendu a fait surface.

Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos ont été relayés par Tennis World USA, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a ainsi réagi à l’idée, parfois évoquée, de voir le tennis en salle inté­grer un jour les JO d’hiver.

Une hypo­thèse que l’Américain balaie d’un revers de main.

« Non ! Je vais simpli­fier les choses, mais il y a proba­ble­ment plus de nuances que cela. Si vous portez un short, ce n’est pas un sport d’hiver ! Si je peux voir vos rotules, cela appar­tient aux Jeux d’été. »

Pour Roddick, le tennis n’a pas voca­tion à figurer au programme des Jeux d’hiver et il est diffi­cile de ne pas être d’ac­cord avec lui.