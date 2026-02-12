Alors que les Jeux Olympiques se déroulent actuellement en Italie, un débat inattendu a fait surface.
Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos ont été relayés par Tennis World USA, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a ainsi réagi à l’idée, parfois évoquée, de voir le tennis en salle intégrer un jour les JO d’hiver.
Une hypothèse que l’Américain balaie d’un revers de main.
« Non ! Je vais simplifier les choses, mais il y a probablement plus de nuances que cela. Si vous portez un short, ce n’est pas un sport d’hiver ! Si je peux voir vos rotules, cela appartient aux Jeux d’été. »
Pour Roddick, le tennis n’a pas vocation à figurer au programme des Jeux d’hiver et il est difficile de ne pas être d’accord avec lui.
Publié le jeudi 12 février 2026 à 12:58