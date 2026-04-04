Marteler ses idées est une chose, avoir une vision est respectable. Il faut cependant essayer de prendre un peu de distance surtout quand tu es devenu « quelqu’un » grâce à cette discipline sportive.
Alors, oui, on peut réfléchir à ce qui ne fonctionne pas, mais il convient aussi d’avoir de la mesure et de ne pas penser qu’il suffit d’organiser un spectacle dans une arène avec un court sans couloirs pour résoudre le problème.
Et si l’on veut être plus pragmatique et réaliste, aujourd’hui, le vrai souci du tennis n’est pas vraiment lié aux formats proposés mais au jeu lui‐même, aux joueurs dont la tactique se résume à frapper dans la balle comme des forcenés et à la domination sans partage de deux champions hors normes.
À l’occasion de la 18e édition de l’UTS à Nîmes, @patrickmouratoglou, son fondateur, a accordé un entretien à Eurosport. L’entraîneur est convaincu que si le tennis n’évolue pas, il court à sa perte pic.twitter.com/lR5NTw5s3j— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 3, 2026
Car le sport, au delà du temps qu’il mobilise, est aussi avant tout une histoire d’incertitude et de suspens. Ne nous trompons donc pas de débat…
Publié le samedi 4 avril 2026 à 11:22