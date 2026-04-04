Marteler ses idées est une chose, avoir une vision est respec­table. Il faut cepen­dant essayer de prendre un peu de distance surtout quand tu es devenu « quel­qu’un » grâce à cette disci­pline sportive.

Alors, oui, on peut réflé­chir à ce qui ne fonc­tionne pas, mais il convient aussi d’avoir de la mesure et de ne pas penser qu’il suffit d’or­ga­niser un spec­tacle dans une arène avec un court sans couloirs pour résoudre le problème.

Et si l’on veut être plus prag­ma­tique et réaliste, aujourd’hui, le vrai souci du tennis n’est pas vrai­ment lié aux formats proposés mais au jeu lui‐même, aux joueurs dont la tactique se résume à frapper dans la balle comme des forcenés et à la domi­na­tion sans partage de deux cham­pions hors normes.

À l’occasion de la 18e édition de l’UTS à Nîmes, @patrickmouratoglou, son fonda­teur, a accordé un entre­tien à Eurosport. L’entraîneur est convaincu que si le tennis n’évolue pas, il court à sa perte pic.twitter.com/lR5NTw5s3j — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 3, 2026

Car le sport, au delà du temps qu’il mobi­lise, est aussi avant tout une histoire d’in­cer­ti­tude et de suspens. Ne nous trom­pons donc pas de débat…