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« Le tennis, c’est le monde d’hier », selon Patrick Mouratoglou… Au secours !

Par
Jean Muller
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Marteler ses idées est une chose, avoir une vision est respec­table. Il faut cepen­dant essayer de prendre un peu de distance surtout quand tu es devenu « quel­qu’un » grâce à cette disci­pline sportive.

Alors, oui, on peut réflé­chir à ce qui ne fonc­tionne pas, mais il convient aussi d’avoir de la mesure et de ne pas penser qu’il suffit d’or­ga­niser un spec­tacle dans une arène avec un court sans couloirs pour résoudre le problème.

Et si l’on veut être plus prag­ma­tique et réaliste, aujourd’hui, le vrai souci du tennis n’est pas vrai­ment lié aux formats proposés mais au jeu lui‐même, aux joueurs dont la tactique se résume à frapper dans la balle comme des forcenés et à la domi­na­tion sans partage de deux cham­pions hors normes.

Car le sport, au delà du temps qu’il mobi­lise, est aussi avant tout une histoire d’in­cer­ti­tude et de suspens. Ne nous trom­pons donc pas de débat…

Publié le samedi 4 avril 2026 à 11:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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