ATP - WTA

Le très beau cadeau d’Aryna Sabalenka à Rafael Nadal !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

54

Un peu plus d’un mois après son deuxième sacre à l’US Open, le quatrième titre de sa carrière en Grand Chelem, Aryna Sabalenka a offert un cadeau symbo­lique à Rafael Nadal.

Sa tenue, dédi­cacée, est désor­mais exposée au musée Rafael Nadal à Majorque, lieu qui regorge de trésors et d’objets emblé­ma­tiques du tennis.

La classe.

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 14:52

