Un peu plus d’un mois après son deuxième sacre à l’US Open, le quatrième titre de sa carrière en Grand Chelem, Aryna Sabalenka a offert un cadeau symbolique à Rafael Nadal.
Sa tenue, dédicacée, est désormais exposée au musée Rafael Nadal à Majorque, lieu qui regorge de trésors et d’objets emblématiques du tennis.
A special tribute at the Rafa Nadal Museum as Aryna Sabalenka’s US Open‐winning dress is displayed ! 🎾✨#ArynaSabalenka #UsOpen pic.twitter.com/JTvKzfo20a— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) October 15, 2025
La classe.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 14:52