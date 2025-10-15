Un peu plus d’un mois après son deuxième sacre à l’US Open, le quatrième titre de sa carrière en Grand Chelem, Aryna Sabalenka a offert un cadeau symbo­lique à Rafael Nadal.

Sa tenue, dédi­cacée, est désor­mais exposée au musée Rafael Nadal à Majorque, lieu qui regorge de trésors et d’objets emblé­ma­tiques du tennis.

A special tribute at the Rafa Nadal Museum as Aryna Sabalenka’s US Open‐winning dress is displayed ! 🎾✨#ArynaSabalenka #UsOpen pic.twitter.com/JTvKzfo20a — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) October 15, 2025

La classe.