Au lendemain de l’annonce du report de Roland-Garros à l’automne (20 septembre au 4 octobre), l’ATP et la WTA ont annoncé de manière commune la suspension des circuits masculins et féminins jusqu’au lundi 8 juin, soit le début de la saison sur gazon.

« Après un examen attentif et en raison de l’épidémie continue du COVID-19, tous les tournois ATP et WTA de la tournée sur terre battue au printemps ne se tiendront pas comme prévu, annonce le communiqué de l’ATP et la WTA. Cela comprend les tournois de Madrid, Rome, Strasbourg, Rabat, Munich, Estoril, Genève et Lyon. La saison de tennis professionnel est désormais suspendue jusqu’au 7 juin 2020, y compris les Challengers et le circuit ITF. A l’heure actuelle, les tournois qui débutent le 8 juin prévoient toujours de se dérouler normalement. »

« Ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement mais à l’unisson. »

Le communiqué de presse de l’ATP et la WTA se termine également par une allusion à la décision de la FFT : « Les défis posés par la pandémie du COVID-19 au tennis professionnel exigent une plus grande collaboration de tous les membres de la communauté tennis afin que le sport progresse collectivement dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans (…) Ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement mais à l’unisson. Toutes les décisions liées à l’impact du coronavirus nécessitent une consultation et un examen approprié avec les parties prenantes du jeu, à savoir l’ATP, la WTA, l’ITF, l’AELTC, Tennis Australia et l’USTA. »