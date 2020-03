En marge de l’annonce de la suspension des circuits ATP et WTA jusqu’à la semaine du 8 juin, les instances ont également pris une décision concernant les classements : « Parallèlement, les classements ATP et WTA seront gelés tout au long de cette période et jusqu’à nouvel ordre. »

Les deux instances précisent que pour l’instant, ils réfléchissent à toutes les possibilités pour la reprise : « Nous évaluons toutes les options liées à la préservation et la maximisation du calendrier en fonction des dates de retour pour les circuits, qui sont encore inconnues. Nous nous engageons à travailler sur ces questions avec nos joueurs et les membres des tournois ainsi que les autres organes directeurs dans les semaines et mois à venir. »