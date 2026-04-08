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Les deux prodiges du tennis fran­çais invités sur un tournoi prestigieux

Par
Thomas S
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Il va falloir s’ha­bi­tuer à les voir de plus en plus souvent disputer les plus grands tour­nois du monde, tant ils sont encore très jeunes et bourrés de talent.

Moïse Kouamé (17 ans) et Ksenia Efremova (16 ans) ont en effet été invités à disputer les quali­fi­ca­tions du Masters/WTA 1000 de Madrid, qui aura lieu du 22 avril au 3 mai. 

Après ses wild cards grand tableau à Miami et Monte‐Carlo et sa première victoire sur le circuit prin­cipal en Floride, c’est presque un déclas­se­ment pour Moïse même s’il ne fera pas la fine bouche tant ces expé­riences sont irremplaçables. 

Du côté de la jeune pépite trico­lore, récem­ment titrée sur l’Open d’Australie juniors, ce sera sa deuxième fois dans la capi­tale espa­gnole après avoir déjà été conviée l’année dernière. 

À noter que Gaël Monfils a de son côté récolté un précieux sésame pour le tableau prin­cipal, ce qui va lui permettre de préparer sa dernière sortie à Roland‐Garros. Cocorico. 

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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