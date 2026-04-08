Il va falloir s’habituer à les voir de plus en plus souvent disputer les plus grands tournois du monde, tant ils sont encore très jeunes et bourrés de talent.
Moïse Kouamé (17 ans) et Ksenia Efremova (16 ans) ont en effet été invités à disputer les qualifications du Masters/WTA 1000 de Madrid, qui aura lieu du 22 avril au 3 mai.
Après ses wild cards grand tableau à Miami et Monte‐Carlo et sa première victoire sur le circuit principal en Floride, c’est presque un déclassement pour Moïse même s’il ne fera pas la fine bouche tant ces expériences sont irremplaçables.
Du côté de la jeune pépite tricolore, récemment titrée sur l’Open d’Australie juniors, ce sera sa deuxième fois dans la capitale espagnole après avoir déjà été conviée l’année dernière.
À noter que Gaël Monfils a de son côté récolté un précieux sésame pour le tableau principal, ce qui va lui permettre de préparer sa dernière sortie à Roland‐Garros. Cocorico.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 13:43