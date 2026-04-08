Il va falloir s’ha­bi­tuer à les voir de plus en plus souvent disputer les plus grands tour­nois du monde, tant ils sont encore très jeunes et bourrés de talent.

Moïse Kouamé (17 ans) et Ksenia Efremova (16 ans) ont en effet été invités à disputer les quali­fi­ca­tions du Masters/WTA 1000 de Madrid, qui aura lieu du 22 avril au 3 mai.

Après ses wild cards grand tableau à Miami et Monte‐Carlo et sa première victoire sur le circuit prin­cipal en Floride, c’est presque un déclas­se­ment pour Moïse même s’il ne fera pas la fine bouche tant ces expé­riences sont irremplaçables.

Du côté de la jeune pépite trico­lore, récem­ment titrée sur l’Open d’Australie juniors, ce sera sa deuxième fois dans la capi­tale espa­gnole après avoir déjà été conviée l’année dernière.

À noter que Gaël Monfils a de son côté récolté un précieux sésame pour le tableau prin­cipal, ce qui va lui permettre de préparer sa dernière sortie à Roland‐Garros. Cocorico.