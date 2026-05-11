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Les invi­ta­tions pour Roland‐Garros dévoi­lées, avec la présence du grand espoir fran­çais et d’un ancien lauréat du tournoi

Par
Thomas S
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Ce lundi avait lieu la révé­la­tion des wild cards pour l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

Et si une petite incer­ti­tude planait au‐dessus de la présence du grand espoir trico­lore, Moïse Kouamé, dans le tableau masculin, il n’y a désor­mais plus de suspense alors que le protégé de Richard Gasquet connaîtra son tout premier grand tableau dans un tournoi du Grand Chelem.

Lauréat de l’édi­tion 2015, Stan Wawrinka sera égale­ment de la partie pour sa dernière saison sur le circuit, tout comme Gaël Monfils. 

Chez les dames, la jeune Ksenia Efremova, vain­queure de l’Open d’Australie juniors en janvier dernier, a égale­ment été invitée, tout comme sa compa­triote Clara Burel, tout juste de retour après une grave blessure. 

Wild‐cards du tableau principal

Tableau messieurs

  • Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 154e)*
  • Titouan Droguet (24 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 109e)
  • Hugo Gaston (25 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 118e)
  • Arthur Géa (21 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 143e)
  • Moïse Kouame (17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 313e)
  • Gaël Monfils (39 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 222e)
  • Adam Walton (Australien ; 27 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 103e)*
  • Stan Wawrinka (41 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 125e)

Tableau dames

  • Clara Burel (25 ans)
  • Ksenia Efremova (17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 623e)
  • Fiona Ferro (29 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 197e)
  • Léolia Jeanjean (30 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 127e)
  • Emerson Jones (Australienne ; 17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 129e)*
  • Sarah Rakotomanga (20 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 159e)
  • Alice Tubello (25 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 256e)
  • Akasha Urhobo (Américaine ; 19 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 183e)*

Publié le lundi 11 mai 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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