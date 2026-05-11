Ce lundi avait lieu la révélation des wild cards pour l’édition 2026 de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).
Et si une petite incertitude planait au‐dessus de la présence du grand espoir tricolore, Moïse Kouamé, dans le tableau masculin, il n’y a désormais plus de suspense alors que le protégé de Richard Gasquet connaîtra son tout premier grand tableau dans un tournoi du Grand Chelem.
Lauréat de l’édition 2015, Stan Wawrinka sera également de la partie pour sa dernière saison sur le circuit, tout comme Gaël Monfils.
Chez les dames, la jeune Ksenia Efremova, vainqueure de l’Open d’Australie juniors en janvier dernier, a également été invitée, tout comme sa compatriote Clara Burel, tout juste de retour après une grave blessure.
Les wild‐cards pour Roland‐Garros 2026 dévoilées 🎟️https://t.co/sYfQaaR9y0— FFT (@FFTennis) May 11, 2026
Wild‐cards du tableau principal
Tableau messieurs
- Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; classement au 4 mai : 154e)*
- Titouan Droguet (24 ans ; classement au 4 mai : 109e)
- Hugo Gaston (25 ans ; classement au 4 mai : 118e)
- Arthur Géa (21 ans ; classement au 4 mai : 143e)
- Moïse Kouame (17 ans ; classement au 4 mai : 313e)
- Gaël Monfils (39 ans ; classement au 4 mai : 222e)
- Adam Walton (Australien ; 27 ans ; classement au 4 mai : 103e)*
- Stan Wawrinka (41 ans ; classement au 4 mai : 125e)
Tableau dames
- Clara Burel (25 ans)
- Ksenia Efremova (17 ans ; classement au 4 mai : 623e)
- Fiona Ferro (29 ans ; classement au 4 mai : 197e)
- Léolia Jeanjean (30 ans ; classement au 4 mai : 127e)
- Emerson Jones (Australienne ; 17 ans ; classement au 4 mai : 129e)*
- Sarah Rakotomanga (20 ans ; classement au 4 mai : 159e)
- Alice Tubello (25 ans ; classement au 4 mai : 256e)
- Akasha Urhobo (Américaine ; 19 ans ; classement au 4 mai : 183e)*
Publié le lundi 11 mai 2026 à 18:16