Ce lundi avait lieu la révé­la­tion des wild cards pour l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin).

Et si une petite incer­ti­tude planait au‐dessus de la présence du grand espoir trico­lore, Moïse Kouamé, dans le tableau masculin, il n’y a désor­mais plus de suspense alors que le protégé de Richard Gasquet connaîtra son tout premier grand tableau dans un tournoi du Grand Chelem.

Lauréat de l’édi­tion 2015, Stan Wawrinka sera égale­ment de la partie pour sa dernière saison sur le circuit, tout comme Gaël Monfils.

Chez les dames, la jeune Ksenia Efremova, vain­queure de l’Open d’Australie juniors en janvier dernier, a égale­ment été invitée, tout comme sa compa­triote Clara Burel, tout juste de retour après une grave blessure.

Wild‐cards du tableau principal

Tableau messieurs

Nishesh Basavareddy (Américain ; 21 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 154 e )*

)* Titouan Droguet (24 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 109 e )

(24 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 109 ) Hugo Gaston (25 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 118 e )

(25 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 118 ) Arthur Géa (21 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 143 e )

(21 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 143 ) Moïse Kouame (17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 313 e )

(17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 313 ) Gaël Monfils (39 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 222 e )

(39 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 222 ) Adam Walton (Australien ; 27 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 103 e )*

)* Stan Wawrinka (41 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 125e)

Tableau dames

Clara Burel (25 ans)

(25 ans) Ksenia Efremova (17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 623 e )

(17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 623 ) Fiona Ferro (29 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 197 e )

(29 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 197 ) Léolia Jeanjean (30 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 127 e )

(30 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 127 ) Emerson Jones (Australienne ; 17 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 129 e )*

)* Sarah Rakotomanga (20 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 159 e )

(20 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 159 ) Alice Tubello (25 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 256 e )

(25 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 256 ) Akasha Urhobo (Américaine ; 19 ans ; clas­se­ment au 4 mai : 183e)*