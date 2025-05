Ce mardi, l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros a dévoilé les heureux béné­fi­ciaires des wild­cards pour inté­grer le tableau prin­cipal de l’édi­tion 2025. Sans trop de surprises, la plupart sont attri­buées à des joueurs et joueuses tricolores.

Dans le tableau féminin, nous retrou­ve­rons des noms bien connus, comme Chloé Paquet, Léolia Jeanjean, Diane Parry et Loïs Boisson.

Très logi­que­ment, Richard Gasquet est bien de la partie, alors qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue du tournoi. Il sera accom­pagné du spécia­liste en double Pierre‐Hugues Herbert, Térence Atmane et Arthur Cazaux.

Mais le vrai choix fort a été d’as­surer la parti­ci­pa­tion de Stan Wawrinka, vain­queur à Paris en 2015.

Wildcards for the main draw have been announced 🤝#RolandGarros pic.twitter.com/dqxaB75C4h