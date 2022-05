Ce mardi, la nouvelle direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, a dévoilé l’in­té­gra­lité des wild cards, grand tableau et quali­fi­ca­tions, pour l’édi­tion 2022 du tournoi parisien.

Et sans surprise, Jo‐Wilfried Tsonga, qui dispu­tera le dernier tournoi de sa carrière, et Gilles Simon, qui vient d’an­noncer sa retraite à l’issue de la saison, ont tous les deux été invités pour le grand tableau, tout comme Lucas Pouille, Corentin Moutet, Grégoire Barrère et Manuel Guinard. À noter que les deux dernières invi­ta­tions seront attri­buées à un joueur améri­cain et à un joueur austra­lien dans le cadre du parte­na­riat de la FFT avec les fédé­ra­tions améri­caines et australiennes.

Chez les filles, Chloé Paquet, Elsa Jacquemot, Fiona Ferro, Harmony Tan, Tessah Andrianjafitrimo et Leolia Jeanjean ont été récompensées.

Côté quali­fi­ca­tions, on notera la présence des deux derniers fina­listes de l’édi­tion précé­dente en junior, Arthur Fils et Lucas Van Assche. Gabriel Debru, 16 ans et espoir du tennis trico­lore, est égale­ment présent.