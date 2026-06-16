Alors que l’édi­tion 2026 de Wimbledon doit débuter dans moins de deux semaines (du 28 juin au 12 juillet), l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé ce mardi les premières invitations.

Pour le tableau prin­cipal masculin, Stan Wawrinka, qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison et Grigor Dimitrov, malheu­reux l’année passée alors qu’il menait deux sets à rien contre Jannik Sinner, ont obtenu leur précieux sésame.

Une déci­sion hono­rable de la part du Grand Chelem londo­nien qui a décidé de recom­penser deux joueurs non‐britanniques, ce qui n’est pas si courant.

Du côtés des dames, Maja Chwalinska, récente fina­liste surprise de Roland‐Garros, a égale­ment reçu une wild card alors que ce n’était pas gagné et qu’elle n’y croyait pas elle‐même.

À noter que Serena Williams, fraî­che­ment de retour après presque quatre ans d’ab­sence, a été invitée pour le tournoi de double aux côtés de sa soeur, Venus, avec qui elle formera une paire iconique.