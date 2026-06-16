Alors que l’édition 2026 de Wimbledon doit débuter dans moins de deux semaines (du 28 juin au 12 juillet), l’organisation a dévoilé ce mardi les premières invitations.
Pour le tableau principal masculin, Stan Wawrinka, qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison et Grigor Dimitrov, malheureux l’année passée alors qu’il menait deux sets à rien contre Jannik Sinner, ont obtenu leur précieux sésame.
Une décision honorable de la part du Grand Chelem londonien qui a décidé de recompenser deux joueurs non‐britanniques, ce qui n’est pas si courant.
Du côtés des dames, Maja Chwalinska, récente finaliste surprise de Roland‐Garros, a également reçu une wild card alors que ce n’était pas gagné et qu’elle n’y croyait pas elle‐même.
À noter que Serena Williams, fraîchement de retour après presque quatre ans d’absence, a été invitée pour le tournoi de double aux côtés de sa soeur, Venus, avec qui elle formera une paire iconique.
Publié le mardi 16 juin 2026 à 12:20