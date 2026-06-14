Alors que Wimbledon a annoncé un prize money en forte hausse respec­tant ainsi les fameux 20% de rigueur sur le circuit ATP, les joueurs ont décidé de « menacer » de boycotter le fameux tournoi de double mixte mis en place l’année dernière à l’US Open.

Ce tournoi est une nouvelle idée du tournoi car il se jouait lors de la semaine des quali­fi­ca­tions avec beau­coup de stars au rendez‐vous. On se souvient notam­ment de la paire Carlos Alcaraz‐Emma Raducanu.

Le bras de fer a donc déjà commence et ceci afin de contraindre l’USTA a suivre l’exemple de Wimbledon.

À noter que ce sera la première édition du nouveau direc­teur, un certain Craig Tiley, ex‐patron du tennis austra­lien et de l’Open d’Australie. Craig a toujours été proche des joueurs, il est donc clair que l’USTA va sûre­ment s’aligner.

Roland‐Garros, qui a pas bougé une oreille, va devoir revoir sa copie pour 2027.