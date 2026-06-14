Alors que Wimbledon a annoncé un prize money en forte hausse respectant ainsi les fameux 20% de rigueur sur le circuit ATP, les joueurs ont décidé de « menacer » de boycotter le fameux tournoi de double mixte mis en place l’année dernière à l’US Open.
Ce tournoi est une nouvelle idée du tournoi car il se jouait lors de la semaine des qualifications avec beaucoup de stars au rendez‐vous. On se souvient notamment de la paire Carlos Alcaraz‐Emma Raducanu.
Le bras de fer a donc déjà commence et ceci afin de contraindre l’USTA a suivre l’exemple de Wimbledon.
À noter que ce sera la première édition du nouveau directeur, un certain Craig Tiley, ex‐patron du tennis australien et de l’Open d’Australie. Craig a toujours été proche des joueurs, il est donc clair que l’USTA va sûrement s’aligner.
Roland‐Garros, qui a pas bougé une oreille, va devoir revoir sa copie pour 2027.
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 11:44