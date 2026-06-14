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Les joueurs menacent main­te­nant l’US Open et cela risque de fonctionner…

Par
Laurent Trupiano
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Alors que Wimbledon a annoncé un prize money en forte hausse respec­tant ainsi les fameux 20% de rigueur sur le circuit ATP, les joueurs ont décidé de « menacer » de boycotter le fameux tournoi de double mixte mis en place l’année dernière à l’US Open.

Ce tournoi est une nouvelle idée du tournoi car il se jouait lors de la semaine des quali­fi­ca­tions avec beau­coup de stars au rendez‐vous. On se souvient notam­ment de la paire Carlos Alcaraz‐Emma Raducanu. 

Le bras de fer a donc déjà commence et ceci afin de contraindre l’USTA a suivre l’exemple de Wimbledon.

À noter que ce sera la première édition du nouveau direc­teur, un certain Craig Tiley, ex‐patron du tennis austra­lien et de l’Open d’Australie. Craig a toujours été proche des joueurs, il est donc clair que l’USTA va sûre­ment s’aligner. 

Roland‐Garros, qui a pas bougé une oreille, va devoir revoir sa copie pour 2027. 

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 11:44

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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