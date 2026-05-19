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Les révé­la­tions d’Elina Svitolina sur l’après-carrière de son mari, Gaël Monfils : « Il n’ar­rête pas de m’en parler »

Par
Baptiste Mulatier
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Sur le plateau de Tennis Channel à Rome, où elle venait de décro­cher le 20e titre de sa carrière, Elina Svitolina s’est confiée sur les projets de recon­ver­sion de son mari, Gaël Monfils.

La joueuse ukrai­nienne a révélé que le Français prépa­rait déjà acti­ve­ment son après‐carrière, loin des courts :

« Il sait déjà ce qui l’at­tend et il a hâte que cette nouvelle aven­ture commence. Il va se consa­crer à la finance, il est très enthou­siaste et n’ar­rête pas de m’en parler. Il m’avait déjà dit il y a deux ans que c’était ce qu’il voulait faire et il a commencé à préparer le terrain. » 

Un chan­ge­ment de cap radical pour Monfils, qui va disputer dans quelques jours le dernier Roland‐Garros de sa carrière.

Publié le mardi 19 mai 2026 à 09:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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