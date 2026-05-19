Sur le plateau de Tennis Channel à Rome, où elle venait de décro­cher le 20e titre de sa carrière, Elina Svitolina s’est confiée sur les projets de recon­ver­sion de son mari, Gaël Monfils.

La joueuse ukrai­nienne a révélé que le Français prépa­rait déjà acti­ve­ment son après‐carrière, loin des courts :

« Il sait déjà ce qui l’at­tend et il a hâte que cette nouvelle aven­ture commence. Il va se consa­crer à la finance, il est très enthou­siaste et n’ar­rête pas de m’en parler. Il m’avait déjà dit il y a deux ans que c’était ce qu’il voulait faire et il a commencé à préparer le terrain. »

« He’s going into finance. » 😏🤑



Elina Svitolina updates us all on her husband Gael Monfils’ post‐retirement plans 👇 pic.twitter.com/eR83HWAske — Tennis Channel (@TennisChannel) May 18, 2026

Un chan­ge­ment de cap radical pour Monfils, qui va disputer dans quelques jours le dernier Roland‐Garros de sa carrière.