Sur le plateau de Tennis Channel à Rome, où elle venait de décrocher le 20e titre de sa carrière, Elina Svitolina s’est confiée sur les projets de reconversion de son mari, Gaël Monfils.
La joueuse ukrainienne a révélé que le Français préparait déjà activement son après‐carrière, loin des courts :
« Il sait déjà ce qui l’attend et il a hâte que cette nouvelle aventure commence. Il va se consacrer à la finance, il est très enthousiaste et n’arrête pas de m’en parler. Il m’avait déjà dit il y a deux ans que c’était ce qu’il voulait faire et il a commencé à préparer le terrain. »
« He’s going into finance. » 😏🤑— Tennis Channel (@TennisChannel) May 18, 2026
Elina Svitolina updates us all on her husband Gael Monfils’ post‐retirement plans 👇 pic.twitter.com/eR83HWAske
Un changement de cap radical pour Monfils, qui va disputer dans quelques jours le dernier Roland‐Garros de sa carrière.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 09:54