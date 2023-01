Quelques jours après l’an­nonce de la rupture du contrat de 25 ans qui liait la Fédération Internationale de Tennis (ITF) au groupe Kosmos, dirigé par Gérard Pique, concer­nant la Coupe Davis, les quatre tour­nois du Grand Chelem ont publié ce vendredi un commu­niqué commun dans lequel ils annoncent vouloir « engager de nouvelles discus­sions avec l’ITF et l’ATP concer­nant l’avenir de la compé­ti­tion de la Coupe Davis. »

« Les tour­nois du Grand Chelem sont unis dans leur soutien à la compé­ti­tion de la Coupe Davis, recon­nais­sant son impor­tance histo­rique et son rôle dans le sport. Suite à une première réunion plus tôt ce jour, nous pensons qu’il est possible d’en­gager de nouvelles discus­sions avec l’ITF et l’ATP concer­nant l’avenir de la compé­ti­tion de la Coupe Davis avec l’am­bi­tion de la voir restaurée en un événe­ment de premier plan avec un format optimal qui profite aux joueurs, les fans et au sport en général. Protéger l’hé­ri­tage du sport et sauve­garder les compé­ti­tions d’équipes majeures telles que la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup est une prio­rité pour la commu­nauté mondiale du tennis et une prio­rité que les tour­nois du Grand Chelem soutiennent. »

Une bonne nouvelle pour cette compé­ti­tion mythique par équipes qui était en état de mort céré­brale depuis la mise en place de la nouvelle formule en 2019.