Grande fan de Rafael Nadal, la numéro 1 mondiale et quin­tuple lauréate en Grand Chelem, Iga Swiatek, a adressé un message vidéo à son idole après l’an­nonce de sa retraite.

Amazing words for Rafael Nadal from Iga Swiatek 🙌 pic.twitter.com/Z6D7NzsIiD — Eurosport (@eurosport) October 11, 2024

« Tu es la plus grande source d’ins­pi­ra­tion que j’ai eu dans le tennis. Parfois, c’est grâce à toi que j’ai davan­tage de moti­va­tion pour conti­nuer à me pousser. Merci pour ça et merci pour la personne incroyable que tu es en dehors du court égale­ment, tu es humain et honnête. J’espère que tu pourras appré­cier le reste de ta vie et peut‐être avoir une autre carrière car le ciel est la limite pour toi désormais ».