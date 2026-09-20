Toni Nadal persiste et signe.
Alors que cela fait des années qu’il réclame des changements de règles afin de rendre le tennis professionnel moins axé sur la puissance et plus sur l’échange, l’oncle de Rafa a remis une pièce dans la machine à l’occasion d’un récent entretien avec Euronews.
Celui qui a déjà, à plusieurs reprises, réclamé l’abaissement de la hauteur du filet, a cette fois expliqué qu’il faudrait réduire la taille des raquettes.
« Pour moi, il y a une chose simple à changer dans le tennis. Il faut réduire légèrement la taille des raquettes. Si nous le faisons, le tennis deviendra, à mon avis, plus facile pour les amateurs et plus difficile pour les professionnels. La raison en est que l’on sera obligé de construire l’échange pour marquer un point. Aujourd’hui, on peut réaliser un coup gagnant depuis n’importe quel endroit du court, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il fallait préparer le point, créer les conditions pour le conclure, réfléchir à l’endroit où envoyer la balle, puis, à un moment donné, monter au filet. Désormais, on peut rester à deux mètres derrière la ligne de fond, se contenter de bouger le bras, de s’étirer et de marquer le point. Si les raquettes raccourcissent un peu, vous n’aurez peut‐être plus la même puissance et devrez courir davantage et avoir un meilleur contrôle de la balle. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 13:13