Toni Nadal persiste et signe.

Alors que cela fait des années qu’il réclame des chan­ge­ments de règles afin de rendre le tennis profes­sionnel moins axé sur la puis­sance et plus sur l’échange, l’oncle de Rafa a remis une pièce dans la machine à l’oc­ca­sion d’un récent entre­tien avec Euronews.

Celui qui a déjà, à plusieurs reprises, réclamé l’abais­se­ment de la hauteur du filet, a cette fois expliqué qu’il faudrait réduire la taille des raquettes.

« Pour moi, il y a une chose simple à changer dans le tennis. Il faut réduire légè­re­ment la taille des raquettes. Si nous le faisons, le tennis deviendra, à mon avis, plus facile pour les amateurs et plus diffi­cile pour les profes­sion­nels. La raison en est que l’on sera obligé de construire l’échange pour marquer un point. Aujourd’hui, on peut réaliser un coup gagnant depuis n’importe quel endroit du court, ce qui n’était pas le cas aupa­ra­vant. Il fallait préparer le point, créer les condi­tions pour le conclure, réflé­chir à l’endroit où envoyer la balle, puis, à un moment donné, monter au filet. Désormais, on peut rester à deux mètres derrière la ligne de fond, se contenter de bouger le bras, de s’étirer et de marquer le point. Si les raquettes raccour­cissent un peu, vous n’aurez peut‐être plus la même puis­sance et devrez courir davan­tage et avoir un meilleur contrôle de la balle. »