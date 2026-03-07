Accueil ATP - WTA

Ljubicic, respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais : « On ne s’ha­bitue pas à la médio­crité, nous travaillons dur pour changer cela »

Baptiste Mulatier
« Ce n’est pas normal qu’un pays de tennis comme la France s’habitue à une telle absence de résul­tats. Il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas quoi », a lâché le jour­na­liste Frédéric Verdier dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax.

Ancien numéro 3 mondial, ex‐entraîneur de Roger Federer, et aujourd’hui respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), le Croate Ivan Ljubicic a réagi à ce coup de gueule. 

« On ne s’y habitue pas, Fred ! Nous travaillons dur pour changer cela. Malheureusement, ça ne peut pas aller vite, mais je te promets que les choses vont bien ! Ambition et exigences ! »

Ivan Ljubicic demande du temps !

Publié le samedi 7 mars 2026 à 14:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

