« Ce n’est pas normal qu’un pays de tennis comme la France s’habitue à une telle absence de résul­tats. Il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas quoi », a lâché le jour­na­liste Frédéric Verdier dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax.

Ancien numéro 3 mondial, ex‐entraîneur de Roger Federer, et aujourd’hui respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), le Croate Ivan Ljubicic a réagi à ce coup de gueule.

« On ne s’y habitue pas, Fred ! Nous travaillons dur pour changer cela. Malheureusement, ça ne peut pas aller vite, mais je te promets que les choses vont bien ! Ambition et exigences ! »

On ne s’y habitue pas, Fred ! Nous travaillons dur pour changer cela. Malheureusement, ça ne peut pas aller vite, mais je te promets que les choses vont bien ! Ambition et exigences !! — Ivan Ljubicic (@theljubicic) March 6, 2026

Ivan Ljubicic demande du temps !