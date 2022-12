Nommé ce mardi à la tête de la mission « Ambition 2024 » au sein de la Fédération fran­çaise de tennis, l’ex‐coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic a donné une longue inter­view au journal L’Équipe afin d’ex­pli­quer ce qu’il va essayer de mettre en place pour faire progresser le tennis trico­lore au plus haut niveau. Extraits.

« Pendant les deux‐trois premiers mois, je vais voyager en France, rencon­trer des gens, les jeunes, aller aux Petits As de Tarbes, visiter le pôle de Poitiers, aller au CNE (Centre National d’Entraînement). Pour vrai­ment savoir, connaître les struc­tures, les gens, les coaches. Avant de faire un premier point avant le tournoi de Monte‐Carlo en avril pour voir ce qui peut être ajouté, ou fait diffé­rem­ment, ou comment je peux spéci­fi­que­ment aider. Le but sera de le faire avec mon expé­rience de joueur, d’en­traî­neur, avec la dimen­sion »inter­na­tio­nale ». J’ai le senti­ment qu’il y a beau­coup de domaines où je peux aider avec mon approche du jeu, ma menta­lité. Je vais essayer de faire prendre conscience aux jeunes qu’ils peuvent vrai­ment le faire, qu’ils peuvent être ambi­tieux, qu’ils peuvent avoir des buts élevés. Ce senti­ment a peut‐être été perdu ces dix‐quinze dernières années en France. Ce n’est pas un secret que les résul­tats actuels du tennis fran­çais ne sont pas du niveau auquel on peut s’at­tendre. Je suis très excité de voir comment je vais pouvoir aider. C’est un projet vrai­ment passion­nant pour moi. Toute ma vie, j’ai cherché ces chal­lenges inté­res­sants, et celui‐là l’est particulièrement. »