Quand un cham­pion signe un contrat de spon­so­ring avec une marque majeure, surtout si elle n’est pas liée direc­te­ment au tennis à propre­ment dit, comme les équi­pe­men­tiers par exemple, il existe forcé­ment des clauses sur leur visi­bi­lité et sur certaines opéra­tions à mener.

La visi­bi­lité est logi­que­ment assurée par une présence régu­lière sur les courts et aussi acquise par un certain nombre de victoires.

Dans le cas d’Arthur Fils, on peut affirmer que ses perfor­mances du début de saison ont pu calmer les direc­teurs marke­ting qui ont lui fait confiance. Dans celui de Loïs Boisson, il est clair que le climat doit être assez tendu.

S’il existe toujours dans les contrats, un para­graphe sur les bonus calculés en fonc­tion de certaines perfor­mance, le para­graphe des « malus » existe également…