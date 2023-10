Alors que l’édi­tion 2024 de l’Open d’Australie aura lieu du 14 au 28 janvier, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem austra­lien a annoncé un chan­ge­ment majeur et historique.

En effet, son direc­teur, Craig Tiley, a déclaré que le tournoi débu­tera pour la première fois un dimanche, et s’étendra donc sur 15 jours au lieu de 14. « Nous avons écouté les commen­taires des joueurs et des fans et sommes ravis de proposer une solu­tion permet­tant de mini­miser les fins trop tardives, tout en conti­nuant à fournir un calen­drier juste et équi­table », a déclaré le patron de Tennis Australia dans un communiqué.

Ainsi, comme c’est désor­mais le cas à Roland‐Garros, le premier tour se dérou­lera sur trois jours au lieu de deux jusqu’ici. De plus, les sessions de jour sur la Rod Laver Arena et la Margaret Court Arena compren­dront un minimum de deux matchs, au lieu de trois, tandis que les sessions de nuit conti­nue­ront elles de comporter au moins deux rencontres.