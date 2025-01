Après Roland‐Garros et l’Open d’Australie, au tour de l’US Open de changer de fonc­tion­ne­ment en rallon­geant d’un jour la durée de son tournoi.

En effet, comme pour ses semblables fran­çais et austra­liens, l’or­ga­ni­sa­tion du dernier Grand Chelem de la saison a décidé que l’évè­ne­ment débu­tera désor­mais à partir du dimanche et non du lundi. Ainsi, le premier tour se dérou­lera sur trois jours au lieu de deux.

Wimbledon devient donc le seul tournoi du Grand Chelem à conserver l’an­cienne formule de 14 jours.