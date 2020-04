A l’instar des fédérations britannique (23 millions d’euros) et française (35 millions d’euros), l’USTA a décidé de débloquer 15 millions de dollars pour aider sa pratique face à la crise sanitaire du coronavirus. C’est Mike Dowse, le nouveau directeur général de l’USTA, qui l’a annoncé dans les colonnes du New York Times. La fédération américaine a également décidé de baisser ses plus hauts salaires au sein de sa structure (de 10 à 20 %) jusqu’à la fin de l’année 2020.