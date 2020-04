L’USTA, la fédération américaine, a décidé de suspendre la pratique du tennis sur son territoire afin de lutter face à la propagation du coronavirus. Une mesure que la Fédération française de tennis a mis en place depuis le milieu du mois de mars. « La pandémie du COVID-19 met au défi le monde entier. Les joueurs de tennis américains demandent des directives concernant la sécurité de la pratique, en particulier lorsque les questions de distanciation sociale sont essentielles. Sur la base des recommandations d’un groupe consultatif, l’USTA estime qu’il est dans le meilleur intérêt de la société de faire une pause collective dans le pratique de ce sport que nous aimons, précise le communiqué de l’USTA. Bien qu’il n’existe pas des études spécifiques sur le tennis et le COVID-19, les conseilles médicaux estiment qu’il est possible que le virus soit transmis par le partage et la manipulation des balles, les poignées de porte, les bancs et même la surface du terrain. En attendant, nous encourageons chacun à rester actif et en bonne santé grâce à des exercices à domicile. Nous attendons avec impatience notre retour sur les terrains en toute sécurité et nous fournirons des mises à jour régulières selon les nouvelles informations disponibles. »

En revanche, il est encore trop tôt pour dire si cette décision influencera ou non la tenue de l’US Open. Après l’annulation de Wimbledon, l’USTA avait communiqué pour faire part de sa volonté de maintenir l’US Open (31 août au 13 septembre).