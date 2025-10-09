Lors du podcast « The Player’s Box », relayé par Tennis Uptodate, la septième joueuse mondiale Madison Keys s’est exprimée au sujet de la récente annonce de Gaël Monfils, qui a déjà fait savoir qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026.
« Je suppose que ma question est la suivante : voudriez‐vous que les gens sachent que chaque match de chaque tournoi est votre dernier match dans ce tournoi ? C’est donc une chose qui dure toute l’année. Je pense que personnellement, je vais simplement me présenter à une conférence de presse et dire que c’est fini. Au revoir ! », a déclaré la lauréate du dernier Open d’Australie.
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 09:28