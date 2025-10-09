AccueilATP - WTAMadison Keys, à propos de Gaël Monfils : "Je pense que personnellement,...
Madison Keys, à propos de Gaël Monfils : « Je pense que person­nel­le­ment, je vais simple­ment me présenter à une confé­rence de presse et dire que c’est fini : ‘au revoir !’ »

Lors du podcast « The Player’s Box », relayé par Tennis Uptodate, la septième joueuse mondiale Madison Keys s’est exprimée au sujet de la récente annonce de Gaël Monfils, qui a déjà fait savoir qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026.

« Je suppose que ma ques­tion est la suivante : voudriez‐vous que les gens sachent que chaque match de chaque tournoi est votre dernier match dans ce tournoi ? C’est donc une chose qui dure toute l’année. Je pense que person­nel­le­ment, je vais simple­ment me présenter à une confé­rence de presse et dire que c’est fini. Au revoir ! », a déclaré la lauréate du dernier Open d’Australie. 

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 09:28

