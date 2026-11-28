Titré à Vienne, Paris, et au Masters de Turin, Carlos Alcaraz va tenter de boucler une fin de saison excep­tion­nelle en rempor­tant la Coupe Davis avec l’Espagne.

En atten­dant, il fait déjà office de grand favori pour l’Open d’Australie (17 au 31 janvier 2027) selon la 19e joueuse mondiale Madison Keys, dont les propos tenus sur Sky Sports sont relayés par The Tennis Gazette.

« J’ai l’impression qu’il sera fin prêt pour l’Open d’Australie et très enthou­siaste. Il n’a vrai­ment pas beau­coup de pres­sion, il peut donc jouer encore plus libre­ment qu’il ne le fait déjà, ce qui est effrayant car c’est vrai­ment dans ces moments‐là qu’il nous offre son tennis le plus incroyable »