Titré à Vienne, Paris, et au Masters de Turin, Carlos Alcaraz va tenter de boucler une fin de saison exceptionnelle en remportant la Coupe Davis avec l’Espagne.
En attendant, il fait déjà office de grand favori pour l’Open d’Australie (17 au 31 janvier 2027) selon la 19e joueuse mondiale Madison Keys, dont les propos tenus sur Sky Sports sont relayés par The Tennis Gazette.
« J’ai l’impression qu’il sera fin prêt pour l’Open d’Australie et très enthousiaste. Il n’a vraiment pas beaucoup de pression, il peut donc jouer encore plus librement qu’il ne le fait déjà, ce qui est effrayant car c’est vraiment dans ces moments‐là qu’il nous offre son tennis le plus incroyable »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.