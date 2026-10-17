Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027.

Dans le dernier épisode du podcast Player’s Box, dont les propos sont relayés par Tennis365, la 20e joueuse mondiale Madison Keys explique que l’intensité des dépla­ce­ments de l’Italien et sa capa­cité à enchaîner les chan­ge­ments de direc­tion ont mis son corps à rude épreuve.

« Il se déplace d’une manière que… Mon corps ne pour­rait jamais imiter, car je me bles­se­rais. Je veux dire, ce n’est pas vrai­ment surpre­nant. La façon dont il arrive à courir vers les coins du court, à glisser dans les coins, à s’ar­rêter et à changer de direc­tion. Moi, je suis encore en train de courir vers les tribunes, et Jannik, lui, a déjà complè­te­ment arrêté sa course et se préci­pite déjà vers la balle suivante. »