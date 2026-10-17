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Madison Keys sur la bles­sure de Jannik Sinner : « Ce n’est pas vrai­ment surprenant »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027. 

Dans le dernier épisode du podcast Player’s Box, dont les propos sont relayés par Tennis365, la 20e joueuse mondiale Madison Keys explique que l’intensité des dépla­ce­ments de l’Italien et sa capa­cité à enchaîner les chan­ge­ments de direc­tion ont mis son corps à rude épreuve.

« Il se déplace d’une manière que… Mon corps ne pour­rait jamais imiter, car je me bles­se­rais. Je veux dire, ce n’est pas vrai­ment surpre­nant. La façon dont il arrive à courir vers les coins du court, à glisser dans les coins, à s’ar­rêter et à changer de direc­tion. Moi, je suis encore en train de courir vers les tribunes, et Jannik, lui, a déjà complè­te­ment arrêté sa course et se préci­pite déjà vers la balle suivante. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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