Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’une blessure au genou, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027.
Dans le dernier épisode du podcast Player’s Box, dont les propos sont relayés par Tennis365, la 20e joueuse mondiale Madison Keys explique que l’intensité des déplacements de l’Italien et sa capacité à enchaîner les changements de direction ont mis son corps à rude épreuve.
« Il se déplace d’une manière que… Mon corps ne pourrait jamais imiter, car je me blesserais. Je veux dire, ce n’est pas vraiment surprenant. La façon dont il arrive à courir vers les coins du court, à glisser dans les coins, à s’arrêter et à changer de direction. Moi, je suis encore en train de courir vers les tribunes, et Jannik, lui, a déjà complètement arrêté sa course et se précipite déjà vers la balle suivante. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 10:44