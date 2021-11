L’un des premiers à lever la voix pour Peng Shuai, Nicolas Mahut continue de jouer un rôle impor­tant, à son échelle. En confé­rence de presser après sa quali­fi­ca­tion avec Pierre‐Hugues Herbert pour les demi‐finales double du Masters, le Français a de nouveau tapé du poing sur la table.

« Il faut aussi que la justice puisse faire son travail. Qu’elle puisse s’ex­primer, porter plainte si elle le veut. Sur les violences faites aux femmes, on ne peut pas rester silen­cieux. Et encore moins censurer quand des femmes veulent s’ex­primer sur le sujet. C’est très sensible et il faut prendre le problème à bras le corps. Je suis content des propos de Steve Simon. Je n’étais pas un grand fan jusqu’à présent, mais là je trouve qu’il a super bien réagi », a déclaré Nicolas Mahut, ajou­tant qu’il ne joue­rait plus en Chine si la situa­tion n’évo­luait pas.