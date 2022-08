Extrêmement active sur les réseaux sociaux et notam­ment sur Twitter, Martina Navratilova n’a pas sa langue dans sa poche. L’Américaine l’a une nouvelle fois prouvé en répon­dant sèche­ment à un membre de l’ap­pli­ca­tion qui se ventait d’avoir été bloqué par celle qui a remporté pas moins de 345 trophées en simple et en double.

Notamment bloquée à cause de son désac­cord avec Novak Djokovic sur sa posi­tion à propos du vaccin contre le Covid, Martina s’est donc expli­quée sur l’oi­seau bleu. « Je défends Novak depuis long­temps. Je ne suis pas du tout d’ac­cord avec sa posi­tion sur la Covid. Et pour cela, j’ai été maltraitée – j’ai donc bloqué plus d’un abruti – « pavyg » était l’un d’entre eux. Et main­te­nant, il a été bloqué par certains de mes amis, dont Jon (Wertheim, ndlr). C’est donc une mauvaise habi­tude de sa part. Merci. »

Il ne vaut mieux pas énerver Martina Navratilova, cet utili­sa­teur l’a appris à ses dépens.