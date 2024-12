Connu pour son franc‐parler, Adrian Mannarino n’a pas trahi sa répu­ta­tion alors qu’il était invité à donner son point de vue sur les affaires de dopage impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek.

Pour l’ac­tuel 66e joueur mondial, inter­rogé par nos confères de RMC Sports, ces deux contrôles anti­do­pages posi­tifs sont surprenants.

🗣💬 « Je ne crois plus au Père Noël… »



🎾 Adrian Mannarino, rompu depuis long­temps au circuit mondial, ne croit pas que les contrôlés posi­tifs Jannik Sinner et Iga Swiatek ne chan­ge­ront le destin du tennis et se montre plutôt fata­liste sur la lutte anti‐dopage. pic.twitter.com/XH3uEXBX0H