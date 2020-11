La ministre des sports, Roxana Maracineanu, était l’invitée de RMC Sport ce dimanche soir. Interrogée sur la future reprise du sport amateur, elle n’a pas voulu fixer de dates précises mais elle a tout de même évoqué la présence du public sur les prochaines semaines.

« On espère, dès que possible. Quand ça repartira, ça repartira avec ce qu’on appelle une jauge relative à la superficie du stade. C’est acté que lorsque ça va reprendre, ça va reprendre comme cela, qu’on va reprendre avec 10, 20, 30, 50 % de la superficie totale, selon les territoires. Ce sont les données du ministère de la santé qui dirigent tout cela », a déclaré la ministre qui pourrait redonner le sourire aux directeurs des tournois ATP de Montpellier et de Marseille, qui auront lieu au mois de février, ainsi qu’au tournoi WTA de Lyon prévu début mars.