Au cours d’une belle inter­view accordée au site Tennis Head, Marcos Baghdatis a évoqué les hauts et les bas de sa carrière. Et selon le Chypriote, presque tous les joueurs de tennis traversent au moins une phase de dépres­sion au cours de leur carrière.

« Il y a eu un moment dans ma carrière, des bles­sures, la vie en général, un peu de dépres­sion aussi. Le tennis est un sport très dur. Je crois que 95 % des joueurs de tennis souffrent de dépres­sion à un moment ou à un autre de leur vie ou de leur carrière ? avec les médias sociaux, le harcè­le­ment – nous avons vu ce qui est arrivé à Emma Raducanu à Dubaï – je pense que nous ne devrions pas nous cacher. Nous devons agir et prendre la respon­sa­bi­lité d’aider les joueurs. Mentalement, cela fait très mal, vous savez ? chaque semaine, vous êtes un perdant. Même si vous jouez une finale ou une demi‐finale ou que vous avez un bon moment, vous êtes un perdant pour beau­coup de gens et cela peut vous frapper dure­ment parfois. J’ai décidé de profiter davan­tage et de m’amuser, ce qui m’a permis de gagner encore deux ou trois ans, puis… j’ai pris ma retraite (après Wimbledon 2019) pour passer du temps avec ma famille. Les moments avant un match me manquent, l’adré­na­line, l’énergie de la foule, le stress – vous êtes né avec. Je continue à jouer des légendes et des événe­ments sur invi­ta­tion, qui sont amusants et sérieux chaque année – ce qui est agréable. »