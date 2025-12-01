Récemment interviewée par le Telegraph, Margaret Court, qui en a profité pour revenir sur ses propos polémiques à l’encontre des homosexuels, a forcément été interrogé sur son fameux record de 24 titres du tournoi du Grand Chelem remportés en simple. Un record actuellement co‐détenu avec Novak Djokovic, qui vise plus que jamais le nombre 25.
Et si l’Australienne s’attend à être surpassée, elle reste assez sereine concernant son record de titres en Grand Chelem, en simple et en double (64).
« Je ne serais pas surprise que le record de 24 victoires soit battu. Mais je ne pense que celui des 64 victoires ne le sera jamais. Quoi que fasse le tennis, il ne pourra jamais effacer ce que j’ai accompli. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 18:48