Récemment inter­viewée par le Telegraph, Margaret Court, qui en a profité pour revenir sur ses propos polé­miques à l’en­contre des homo­sexuels, a forcé­ment été inter­rogé sur son fameux record de 24 titres du tournoi du Grand Chelem remportés en simple. Un record actuel­le­ment co‐détenu avec Novak Djokovic, qui vise plus que jamais le nombre 25.

Et si l’Australienne s’at­tend à être surpassée, elle reste assez sereine concer­nant son record de titres en Grand Chelem, en simple et en double (64).

« Je ne serais pas surprise que le record de 24 victoires soit battu. Mais je ne pense que celui des 64 victoires ne le sera jamais. Quoi que fasse le tennis, il ne pourra jamais effacer ce que j’ai accompli. »