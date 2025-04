Alors qu’elle va quitter le Top 80 mondial ce lundi prochain suite à sa défaite dès le deuxième tour à Charleston, Maria Sakkari s’est exprimée au sujet des critiques pour le site The Second Serve. Et selon elle, quoi qu’elle fasse, elles ne s’ar­rê­te­ront jamais.

« Vous savez, les gens vont toujours dire quelque chose. Même si je reviens dans le top 5, ils diront : ‘D’accord, oui, mais elle n’a pas gagné de Grand Chelem’. Ou : ‘Elle n’a jamais dépassé les demi‐finales d’un Grand Chelem’. Et même si tu gagnes un Grand Chelem, ils diront : « Oui, mais elle n’a pas gagné de Grand Chelem sur gazon’, ou quelque chose comme ça. Vous le savez, car vous suivez les médias en perma­nence. Si quel­qu’un veut dire quelque chose, il le fera toujours. Par exemple, il y a des commen­taires néga­tifs sur Djokovic. Qu’est‐ce que ce type a encore à prouver ? C’est le monde dans lequel nous vivons actuel­le­ment. Il faut donc l’ac­cepter et continuer. »