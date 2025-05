Alors que l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros débu­tera dans exac­te­ment une semaine, Marion Bartoli, dans l’émis­sion les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sports, a révélé ce qui serait selon elle un tournoi excep­tionnel pour le tennis français.

« Je crois que le tennis fran­çais pour faire un Roland‐Garros excep­tionnel, donc ce qui sort de l’or­di­naire, c’est d’at­teindre le dernier carré. Je pense qu’Arthur Fils a le poten­tiel pour atteindre les quarts de finale, il faudra un tirage favo­rable et il faudra aussi et surtout qu’il arrive à gérer la pres­sion énorme sur ses épaules parce que les attentes média­tiques vont être colos­sales alors qu’il n’a pour l’ins­tant toujours pas remporté le moindre match à Roland‐Garros. Il faudra qu’il arrive à passer ce cap. Mais je tiens à préciser que pour remettre le tennis fran­çais où il est et ce qu’ont été capables de faire les joueurs précé­dents comme réel exploit, pour moi, un Roland‐Garros excep­tionnel c’est d’avoir un fran­çais ou une fran­çaise dans le dernier carré. »