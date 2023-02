Ancien 80e joueur mondial en simple et obser­va­teur assidu du circuit mondial, Mark Petchey a eu une réflexion parti­cu­liè­re­ment sensée et inté­res­sante sur son compte Twitter.

Selon lui, les joueurs et les joueuses qui ont le plus fait évoluer leur jeu, notam­ment au service, sont ceux qui ont le plus gagné ces derniers mois (à savoir, en plus de Novak Djokovic, Elena Rybakina et Aryna Sabalenka).

« Il est inté­res­sant de noter que deux des joueuses qui se sont le plus amélio­rées au cours de l’année précé­dente ont changé leurs gestes au service. Elles n’ont pas seule­ment travaillé plus dur ou fait un travail psycho­lo­gique. Novak Djokovic a égale­ment, grâce à son lancer de balle, a obtenu le nombre le plus faible de jeux de service perdus pour remporter un tournoi du Grand Chelem. »