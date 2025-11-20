Plusieurs légendes, dont l’ancienne numéro 1 mondiale et quin­tuple lauréate en Grand Chelem Martina Hingis, ont tenu à adresser un message à Roger Federer après l’annonce de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame en 2026.

« Tout semblait toujours si parfait, si facile quand tu étais sur le court, et beau­coup de gens n’ont pas vu toute la sueur qui se cachait derrière, car tu donnais l’im­pres­sion que c’était facile », a souligné la compa­triote du maestro suisse dans des propos relayés par Tennis.com.