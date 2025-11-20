Plusieurs légendes, dont l’ancienne numéro 1 mondiale et quintuple lauréate en Grand Chelem Martina Hingis, ont tenu à adresser un message à Roger Federer après l’annonce de son intronisation au Hall of Fame en 2026.
« Tout semblait toujours si parfait, si facile quand tu étais sur le court, et beaucoup de gens n’ont pas vu toute la sueur qui se cachait derrière, car tu donnais l’impression que c’était facile », a souligné la compatriote du maestro suisse dans des propos relayés par Tennis.com.
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 13:14