Martina Hingis à Roger Federer, intro­nisé au Hall Of Fame : « Beaucoup de gens n’ont pas vu toute la sueur qui se cachait derrière ta perfec­tion et ta faci­lité sur le court »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Plusieurs légendes, dont l’ancienne numéro 1 mondiale et quin­tuple lauréate en Grand Chelem Martina Hingis, ont tenu à adresser un message à Roger Federer après l’annonce de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame en 2026.

« Tout semblait toujours si parfait, si facile quand tu étais sur le court, et beau­coup de gens n’ont pas vu toute la sueur qui se cachait derrière, car tu donnais l’im­pres­sion que c’était facile », a souligné la compa­triote du maestro suisse dans des propos relayés par Tennis.com.

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 13:14

