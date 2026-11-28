Alors que certains obser­va­teurs estiment qu’Alexander Zverev ne mérite pas sa place de numéro 1 mondial, au vu de son bilan depuis deux ans contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il n’a d’ailleurs pas eu à défier pour remporter Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a été défendu par une légende du tennis.

Sur le réseau social X, Martina Navratilova est en effet monté au créneau pour Zverev.

That’s ridi­cu­lous. There is no aste­risk by the ranking‐ you can only play the people who are there. Zverev is #1‐ end of story. — Martina Navratilova (@Martina) November 28, 2026

« C’est ridi­cule. Il n’y a pas d’as­té­risque à côté du clas­se­ment : on ne peut affronter que les joueurs qui sont là. Zverev est numéro 1, un point c’est tout. »