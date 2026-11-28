Alors que certains observateurs estiment qu’Alexander Zverev ne mérite pas sa place de numéro 1 mondial, au vu de son bilan depuis deux ans contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il n’a d’ailleurs pas eu à défier pour remporter Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a été défendu par une légende du tennis.
Sur le réseau social X, Martina Navratilova est en effet monté au créneau pour Zverev.
« C’est ridicule. Il n’y a pas d’astérisque à côté du classement : on ne peut affronter que les joueurs qui sont là. Zverev est numéro 1, un point c’est tout. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.