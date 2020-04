Dans ses analyses, Mats Wilander essaye souvent de prévoir les grandes tendances. L’avenir ne lui donne pas toujours raison mais il a le mérite de poser toujours quelques concepts importants.

Concernant la fameuse fusion ATP/WTA, il y voit la possibilité de passer un cap lorsque malheureusement l’un des plus grands joueurs de l’histoire de ce sport devra tirer sa révérence : « La vérité est que, même si je déteste l’admettre, nous allons perdre le plus grand joueur de l’histoire en matière d’intérêt. Dans un an ou deux, lorsque Federer prendra sa retraite, nous perdrons cela. Nous avons un nouveau groupe d’hommes et de femmes qui sont des athlètes passionnants et formidables avec une bonne attitude mais qui resteront à l’écart tant que Roger, Rafa et Novak continueront à jouer. »