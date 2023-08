Invité à commenter l’ar­rivée en trombe de l’Arabie Saoudite dans le tennis profes­sionnel qui, en plus d’or­ga­niser le Masters Next Gen pour les prochaines années, va très proba­ble­ment récu­pérer les WTA Finals, John McEnroe a estimé que le monde de la petite balle jaune n’avait pas besoin de cette nouvelle influence.

« Je ne ferais pas la promo­tion de ce pays. Je ne pense pas que notre sport en ait besoin. Je ne pense pas que nous allons en béné­fi­cier, et person­nel­le­ment, je ne pense pas que nous devrions le faire. Bien sûr, je pense qu’il y a beau­coup de gens qui sont très hypo­crites, qui disent que le tennis et le golf ne devraient pas y aller et qui, pendant ce temps, regarde des millions de grandes entre­prises et même nos propres gouver­ne­ments aller dans dans ce pays pour faire des affaires. »