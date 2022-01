John McEnroe a évoqué sur Eurosport la quête d’un 24e Grand Chelem de Serena Williams. Il manque encore un trophée à l’Américaine, absente des courts depuis son abandon au 1er tour de Wimbledon fin juin, pour égaliser le fameux record de Margaret Court.

« Serena a l’air de s’en­traîner et d’es­sayer de se préparer et veut abso­lu­ment essayer de battre le record. Elle en veut déses­pé­ré­ment un de plus même si cela ne change rien à mes yeux. Elle est l’une des plus grandes athlètes, homme et femmes confondus, qui ait pratiqué ce sport, donc bien sûr nous aime­rions la voir jouer à nouveau, mais elle a aussi 40 ans et n’a plus l’as­cen­dant psycho­lo­gique qu’elle avait sur les jeunes, donc cela rend les choses plus diffi­ciles », a estimé « Big Mac », qui pense quand même qu’elle a plus de chance qu’une autre légende, Roger Federer, d’aller cher­cher un ultime Grand Chelem pour terminer ces gigan­tesques carrières de la plus belle des manière.

« L’avantage qu’elle a par rapport à Federer, c’est la durée des matchs, plus courte dans le tennis féminin ».

Les deux pour­raient tenter leur chance une dernière fois à Wimbledon dans quelques mois. Qui sait.