A l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire, John McEnroe a balayé de nombreux sujets d’ac­tua­lité dans diffé­rentes inter­views. Interrogé par Tennis365, il a lancé un appel pour que Novak Djokovic puisse jouer l’US Open avant d’ex­pli­quer la meilleure manière de se préparer au succès et à la gloire, avec tout ce que cela implique inévitablement.

« Beaucoup de parents mettent une pres­sion énorme sur leurs enfants. Je leur fais toujours comprendre qu’il est impor­tant de leur donner de l’air, que les enfants aillent à l’école et inter­agissent avec les autres. Je m’ef­force chaque jour de donner aux enfants les outils dont ils ont besoin pour être indé­pen­dants dans la vie et atteindre un statut qui leur permette de faire de leur mieux, mais surtout d’être suffi­sam­ment mûrs pour faire face à tout ce qui leur arrive. Par exemple, Naomi Osaka a connu un grand succès précoce pour lequel elle n’était pas prête. Je pense que nous, anciens joueurs, devrions et pouvons aider à cet égard », a déclaré l’Américain.