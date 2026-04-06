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McEnroe : « Si le meilleur joueur junior du monde, âgé de 17 ans, devait affronter Sabalenka, vous savez qu’il lui mettrait 6–1, 6–1 »

Par
Thomas S
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Quelques mois après la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, où l’Australien s’était faci­le­ment imposé, Patrick McEnroe, récem­ment de passage sur le podcast, Holding Court, a décidé de remettre une pièce dans la machine en enfon­çant une nouvelle porte ouverte sur les diffé­rences de niveau entre le tennis masculin et féminin. 

« Si vous prenez le meilleur joueur junior du monde, disons le meilleur joueur de 17 ans, et qu’il devait affronter Aryna Sabalenka, vous savez qu’il lui mettrait 6–1, 6–1. Mais encore une fois, pour moi, c’est sans impor­tance, je ne dis pas ça pour déni­grer le tennis féminin car j’adore le tennis féminin et je préfère regarder un beau match féminin qu’un match masculin à sens unique. C’est un jeu complè­te­ment diffé­rent. Pour une raison ou une autre, les gens ne le voient pas de la même façon parce qu’ils voient, par exemple, que Madison Keys ou Aryna Sabalanka frappent leur coup droit aussi fort que Jannik Sinner, mais, en fait, elles ne le frappent pas avec le même effet et le mouve­ment est différent. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 14:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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