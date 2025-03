Alors qu’il répon­dait à un message de Patrick Mouratoglou concer­nant la déci­sion de la PTPA, l’as­so­cia­tion de joueurs co‐fondée par Novak Djokovic en 2019, d’at­ta­quer en justice les instances diri­geantes du tennis (ATP, WTA, ITF, ITIA), Michael Stich, ancien vain­queur de Wimbledon et actuel promo­teur du tournoi de Hambourg, a tenu à apporter sa version des faits.

Et selon lui, les joueurs en demandent beau­coup trop et ne sont pas assez recon­nais­sants envers les tournois.

« Aucune géné­ra­tion n’a gagné autant d’argent que la géné­ra­tion actuelle. Regardez les gains des meilleurs joueurs en simple et en double. En tant que promo­teur du tournoi de Hambourg, je peux vous dire qu’il est diffi­cile de générer des profits pour un tel événe­ment. Et je crois que de nombreux tour­nois ne s’en­ri­chissent pas grâce à cela. Mais ils aiment le sport et l’en­vi­ron­ne­ment. Mais les meilleurs joueurs demandent des garan­ties dérai­son­nables, ce qui crée de gros problèmes pour les tour­nois. Il faut donc commencer par fixer une limite aux garan­ties. Le promo­teur pour­rait alors même augmenter les prix. Mais les joueurs veulent tout. Plus d’argent, moins d’obli­ga­tions de jouer, aucun enga­ge­ment envers les tour­nois. Ils doivent comprendre que les promo­teurs leur donnent du travail et sont un parte­naire précieux sur le circuit. Mais durant mes dix années de carrière, il n’y a jamais eu de discus­sion entre les joueurs et les tour­nois. Tout est une ques­tion d’at­tentes. La déci­sion de la PTPA nuit au sport et cela me rend très triste. »